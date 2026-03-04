Російський газовий танкер спалахнув у Середземному морі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212403-tanker-tinovogo-flotu-rf-zagorivsya-u-seredzemnomu-mori.html

Ракурс

Російський газовий танкер спалахнув у Середземному морі.

Сталася пожежу на борту підсанкційного танкера Arctic Metagaz «тіньового флоту» РФ зі скрапленим природним газом (СПГ). Причиною пожежі могло стали влучання дрона. Доля екіпажу судна наразі залишається невідомою. Про це повідомила агенція Reuters.

Як відомо, цей танкер входить до переліку суден, на які накладено санкції США та Великої Британії через зв’язки з російським енергетичним сектором. ЗМІ намагалися зв’язатися з російською компанією-керуючою судном ТОВ «СМП Техманейджмент», російським виробником СПГ «Новатек» та міністерство транспорту РФ, але вони не пішли на контакт.

Моніторингові пабліки вже опублікували фото з пожежею на танкері.

Нагадаємо, американські військові захопили танкер Aquila II порушив карантин, який президент США Дональд Трамп запровадив для підсанкційних суден у Карибському морі. Судно намагалося втекти від американських військових. Переслідування відбувалося аж до Індійського океану, де танкер і взяли на абордаж.