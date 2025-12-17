Європарламент схвалив план відмови ЄС від імпорту газу з РФ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210937-ievroparlament-progolosuvav-za-zaboronu-na-import-rosiyskogo-gazu-i-spg.html

Ракурс

Європейський парламент 17 грудня схвалив план ЄС щодо відмови від імпорту російського газу.

План передбачає поступову відмову від газу з РФ до 2027 року. Імпорт російського СПГ (скрапленого природного газу) планують заборонити вже з початку 2026 року, а імпорт трубопровідного газу поступово скорочуватимуть до 30 вересня 2027 року. За відповідне рішення проголосували 500 євродепутатів, проти були 120, ще 32 утримались. Далі його має схвалити Рада ЄС. Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

Також новий закон встановлює штрафи, які держави-члени застосовуватимуть до операторів за порушення.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував голові Європарламенту Роберту Мецолу та депутатам за підтримку «розриву зв’язків з російською енергетикою». У соцмережі Х він відзначив, що «нафта — це кров російської військової машини, а газ — її токсичне дихання».

Нагадаємо, 20 жовтня Рада Європейського Союзу ухвалила спільну позицію щодо поетапного припинення імпорту російського газу в рамках плану REPowerEU, який передбачає повну відмову від енергоносіїв з країни-агресора РФ до 1 січня 2028 року. Цей документ ще має бути узгоджений із Європарламент парламентом.

Раніше організація Greenpeace провела дослідження, яке показало, що Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди з 2022 року по червень 2025 року закупили у країни-агресора зріджений природний газ на суму 34,3 млрд євро. Водночас сумарна фінансова допомога цими країнами Україні за той же час склала 21,2 млрд євро.