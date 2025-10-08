В ЄС схвалили план відмови від російської нафти та газу. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209572-v-ies-shvalyly-plan-vidmovy-vid-rosiyskoyi-nafty-ta-gazu-do-2028-roku-reuters.html

Ракурс

Європейський Союз відмовиться від російської нафти та газу.

Посли блоку на закритій зустрічі погодилися передати проект закону на розгляд своїм міністрам для схвалення на засіданні 20 жовтня. Рішення дипломатів дозволило здолати перший політичний бар'єр для прийняття закону. Про це повідомило агентство Reuters.

Посли розповіли, що майже всі країни Євросоюзу висловили підтримку плану Європейської комісії. Ймовірно, це закон все ж вдасться схвалити попри те, що документ критикує Словаччина та Угорщина. Переговори щодо технічних змін триватимуть до 20 жовтня.

Зазначається, що дискусії викликає питання, чи повинні експортери зрідженого природного газу отримувати попередній дозвіл на постачання та проходити перевірку на митниці у портах ЄС, щоб упевнитися, що газ не з Росії. Однак загальний план підтримують Франція та Італія.

Закон передбачає:

з січня 2026 року припиняється імпорт газу за новими контрактами;

з червня 2026 року — за чинними короткостроковими угодами;

з січня 2028 року — за довгостроковими контрактами.

Згідно нового закону Угорщина та Словаччина будуть зобов’язані розробити національні плани для повної відмови від російських енергоносіїв до 2028 року.

Нагадаємо, організація Greenpeace провела дослідження, яке показало, що Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди з 2022 року по червень 2025 року закупили у країни-агресора зріджений природний газ на суму 34,3 млрд євро. Водночас сумарна фінансова допомога цими країнами Україні за той же час склала 21,2 млрд євро.

Джерело: Reuters