Чотири країни ЄС заплатили РФ за газ більше, ніж дали допомоги Україні з початку війни. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209404-chotyry-krayiny-ies-zaplatyly-rf-za-gaz-bilshe-nij-daly-dopomogy-ukrayini-greenpeace.html

Ракурс

Чотири країни Європейського Союзу купили в Росії газу на більшу суму, ніж надали Україні допомоги з початку війни.

Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди з 2022 року по червень 2025 року закупили у країни-агресора зріджений природний газ (СПГ) на суму 34,3 млрд євро. Водночас сумарна фінансова допомога цими країнами Україні за той же час склала 21,2 млрд євро. Про це повідомило видання DW з посиланням на дослідження Greenpeace.

Поставка газу по трубопроводах скоротилася, але поставки СПГ на танкерах зросли, приносячи мільярди євро в Росію, — стверджують в організації.

Вказується, що основним постачальником зрідженого природного газу в Європу є російська компанія «Ямал СПГ». З 2022 року по 2024 рік компанія заробила 40 млрд дол., з цієї суми майже 9,5 млрд дол. поповнили російський бюджет. На ці гроші Москва могла б виробити 9,5 млн артилерійських снарядів калібром 152 мм, 271 тис. дронів Shahed або 2 тис. 686 танків T-90M.

Водночас Greenpeace стверджує, що відмова від російських енергоресурсів може створити нову залежність Євросоюзу від Сполучених Штатів Америки. Лише в 2025 році європейський блок імпортував із США 52,7 млрд куб. м зрідженого природного газу.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році ЄС пообіцяв скоротити залежність від російського газу. До війни Росія забезпечувала приблизно 45% імпорту газу до Євросоюзу.

У 2024 році ця частка знизилася до 19%, здебільшого шляхом постачання через Турецький потік та у вигляді зрідженого газу. До кінця 2025 року Європейський Союз планує зменшити частку російського газу до 13%.

А повну заборону на імпорт російського газу в Європарламенті закликають зробити до початку 2027 року.

Джерело: DW