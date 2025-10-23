ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти РФ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209855-ievrosouz-ostatochno-zatverdyv-19-y-paket-sankciy-proty-rf.html

Ракурс

Європейський Союз офіційно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії.

Новий пакет передбачає, зокрема, заборону імпорту російського зрідженого (скрапленого) газу. Також нові обмеження торкнуться російських банків, криптовалютних бірж, організацій в Індії та Китаї. Про це глава європейської дипломатії Кая Каллас 23 жовтня повідомила в соцмережі Х.

Зазначається, що новими санкціями передбачається заборона на постачання СПГ до Євросоюзу через шість місяців для короткострокових контрактів та з 1 січня 2027 року для довгострокових контрактів.

Також передбачена повна заборона на всі криптопослуги для громадян країни-агресора й будуть застосовані обмеження на поїздки російських дипломатів.

Крім того, під під санкції ЄС потрапили ще 117 суден з «тіньового флоту» Росії, а також банки в Казахстані та Білорусі й чотири компанії, пов’язані з нафтовою промисловістю Китаю.

Водночас міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що заборона на імпорт російського зрідженого природного газу є важливим кроком на шляху до повної відмови європейського блоку від енергоносіїв з РФ.

Нагадаємо, пізно ввечері 22 жовтня США запровадили нові санкції проти Росії. До санкційного списку потрапили нафтові гіганти «Роснефть» та «Лукойл», а також низка їхніх дочірніх компаній, що займаються видобутком, переробкою та продажем нафти і газу на території РФ. Обмеження спрямовані на тиск на російський енергетичний сектор та обмеження доходів, які Кремль використовує для фінансування війни і підтримки економіки.