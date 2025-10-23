США ввели нові санкції проти РФ. Фото:

Ракурс

Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Росії.

У санкційний список потрапили нафтові гіганти «Роснефть» та «Лукойл», а також низка їхніх дочірніх компаній, що займаються видобутком, переробкою та продажем нафти і газу на території Росії. Обмеження спрямовані на тиск на російський енергетичний сектор та обмеження доходів, які Кремль використовує для фінансування війни і підтримки економіки. Про це повідомило Міністерство фінансів США.

Загалом до списку увійшло понад 30 підрозділів обох компаній, зокрема нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій території країни-агресора. Всі активи та інтереси у власності цих компаній, що знаходяться в США або під контролем американських осіб, тепер блокуються та підлягають обов’язковому повідомленню до Управління контролю за іноземними активами.

Міністрів фінансів США Скотт Бессент пояснив, що Штати вирішили посилити санкції проти РФ, бо російський диктатор Володимир Путін «не сів за стіл переговорів чесно та прямолінійно, як ми сподівалися».

Я вважаю, що президент розчарований тим, на якому етапі ми перебуваємо у цих переговорах, — зазначив він.

Нагадаємо, ще у вересні президента США Дональд Трамп заявив, що у нього закінчується терпіння щодо російського диктатора Володимира Путіна і наголошував, що Штати можуть завдати по Росії сильного удару за допомогою санкцій. У списку можуть опинитися російська нафтова та банківська сфери.