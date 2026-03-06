США тимчасово дозволили Індії купувати нафту з Російської Федерації. Фото:

Вашингтон надав індійським нафтопереробним заводам 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти, яка на даний момент перебуває на заблокованих танкерах у морі. Про це міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бессент повідомив у соцмережі X.

За його словами, Вашингтон пішов на поступки, щоб забезпечити продовження надходження нафти на світовий ринок. Бессент упевнений, що цей тимчасовий дозвіл не принесе значної фінансової вигоди країні-агресору РФ, бо поширюється лише операції з нафтою, яка вже застрягла в морі.

Індія є ключовим партнером США, і ми очікуємо, що Нью-Делі збільшить закупівлі американської нафти. Це тимчасове рішення допоможе знизити тиск на ринок, викликаний спробами Ірану взяти глобальну енергетику у заручники, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, останніми тижнями НПЗ Індії скорочували купівлю нафти з Росії, щоб не псувати відносини з США. Однак через війну на Близькому Сході та фактичне блокування Ормузької протоки спричинили дефіцит нафти на світовому ринку та, ймовірно, змусило Індію повернутися до закупівлі російської нафти. ЗМІ повідомили про щонайменше два танкери РФ, які вже прибули до індійських портів.