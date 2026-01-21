Американські військові затримали ще один танкер тіньового флоту РФ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211579-ssha-zatrymaly-vje-somyy-tanker-tinovogo-flotu-rf-video.html

Ракурс

США затримали вже сьомий нафтовий танкер з підсанкційною нафтою.

У вівторок, 20 січня, американські військові затримали в Карибському морі нафтовий танкер Sagitta, який перебуває під санкціями і входить до так званого тіньового флоту Російської Федерації. Це судно йшло під прапором Панами. Про це Південне командування Сполучних Штатів Америки (Southcom) повідомило в соціальній мережі Х.

Цей танкер, за інформацією військових США, став сьомими танкером, який захопили. Це відбулося після того, як американський лідер Дональд Трамп оголосив блокаду всіх підсанкційних суден, що прямують до або з Венесуели.

На сайті War Sanction вказується, що захоплений Сполученими Штатами нафтовий танкер Sagitta входить до тіньового флоту Росії і перебуває під санкціями України, Великої Британії, США, Канади, Європейського Союзу, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії.

А міжнародна громадська організація Greenpeace зараховує танкер до тіньового флоту танкерів, які транспортують російську нафту і загрожують навколишньому середовищу.

Нагадаємо, упродовж минулих тижнів американські військові затримали шість суден, які могли перевозити підсанкційну нафту. Серед них танкер Bella 1 під російським прапором і M-Sophia без прапора.

Також США захопили танкер Olina в Карибському басейні, а раніше це судно мало назву Minerva M і потрапило під санкції США за перевезення російської нафти.