Трамп знову пригрозив Росії санкціями. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209072-terpinnya-zakinchuietsya-tramp-znovu-zagovoryv-pro-sankciyi-proty-rf.html

Ракурс

У президента США Дональда Трампа закінчується терпіння щодо російського диктатора Володимира Путіна.

Американський лідер наголосив, що на його думку, зараз президент України Володимир Зеленський хоче миру, а бажання глави РФ завершити війну проти України залишається під питанням. І тому Сполученим Штатам доведеться діяти дуже жорстко. Про це господар Білого дому заявив в ефірі телеканалу Fox News у відповідь на запитання журналіста.

Це дивовижно. Коли Путін хотів це зробити, Зеленський цього не робить. Коли Зеленський хотів це зробити, Путін не зробив. Тепер Зеленський хоче, а Путін — це знак питання. Нам доведеться діяти дуже, дуже сильно, — зазначив він.

Трамп поінформував, що Штати можуть завдати по Росії сильного удару за допомогою санкцій. У списку можуть опинитися російська нафтова та банківська сфери.

Президент США нагадав, що він запровадив 50% тарифи проти Індії, яка була «найбільшим клієнтом Росії». І наголосив, що це було непросте рішення.

Нагадаємо, у серпні американський лідер Дональд Трамп заявив, що «дуже розчарований» главою РФ Володимиром Путіним, який досі не погодився на зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, а лише посилив обстріли України.

Також він поінформував, що дізнався «цікаві речі» про війну в Росії проти України, які пообіцяв оприлюднити найближчим часом.

Джерело: Fox News