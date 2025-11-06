Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін просив його допомогти завершити війну в Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210133-tramp-rozpoviv-pro-prohannya-putina-u-vreguluvanni-viyny-v-ukrayini.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заявив, що глава РФ Володимир Путін нібито просив його допомогти завершити війну в Україні.

Американський лідер розповів, що два тижні тому російський диктатор попросив його допомогти у «врегулюванні» російсько-української війни. Бо начебто сам Путін не може завершити конфлікт. Про це Трамп заявив під час виступу на Американському бізнес-форумі в Маямі.

Президент Путін, я говорив з ним два тижні тому, і він сказав: «Ми намагалися врегулювати ту війну 10 років. Ми не змогли цього зробити. Ти маєш це владнати», — розповів він.

За словами Трампа, він «вирішив частину цих питань за годину». При цьому президент Сполучених Штатів не уточнив, які саме домовленості має на увазі.

У ході свого виступу американський лідер розкритикував ООН і заявив, що організація, яка повинна займатися врегулюванням конфліктів, натомість «дає лише зламаний телесуфлер».

Нагадаємо, 30 жовтня президент США Дональд Трамп провів у Південній Кореї переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Після цього глава Білого дому заявив, що Пекін погодився співпрацювати з Вашингтоном щодо припинення війни в Україні.