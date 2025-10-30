Новини
Дональд Трамп, фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive

Ми спільно працюватимемо по Україні — Трамп після розмови з лідером Китаю

30 жов 2025, 11:27
Президент США Дональд Трамп провів у Південній Кореї переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Після переговорів на борту президентського літака Трамп заявив журналістам, що Китай погодився співпрацювати щодо припинення війни в Україні, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Про Україну довго говорили. Ми працюватимемо разом, щоб мати якийсь результат, — зазначив Трамп. — Ми погодилися, що сторони в глухому куті. Й іноді треба дати їм воювати, мабуть. Божевілля. Але він допоможе нам і ми спільно працюватимемо по Україні.

На запитання чи обговорював він з лідером Китаю питання щодо купівлі російської нафти Трамп відповів заперечно.

