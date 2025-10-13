Трамп планує зосередитися на завершенні війни в Україні

Дональд Трамп, фото: PICRYL

Президент США Дональд Трамп після досягнення миру в Секторі Гази планує зосередитися на завершенні війни в Україні.

Про це він заявив під час виступу у парламенті Ізраїлю, повідомляє «24 канал».

Трамп в ході виступу знову висловив упевненість, що з успіхом зможе завершити війну в Україні. Водночас він визнає, що для нього це виявилося навіть складніше, ніж встановити мир на Близькому Сході.

Моя особистість — про зупинення воєн, і це працює, — заявив Трамп.

Він додав, що США не збираються втупати в конфлікти, хоча й перейменували Міністерство оборони на Міністерство війни. Однак, наголошує Трамп, якщо доведеться, то США обов’язково блискуче виграють у будь-якому конфлікті.

