Дональд Трамп заявив про завершення війни в секторі Гази. Фото:
Президент США Дональд Трамп заявив про завершення війни в секторі Гази.
У понеділок, 13 жовтня, Трамп прибув до ізраїльського Кнесету, поки палестинське угруповання ХАМАС звільняло всіх живих заручників. Американський лідер під час виступу ствердно відповів на запитання про те, чи закінчилася війна в секторі Гази. Про це повідомило видання Times of Israel.
Це чудовий день. Це зовсім новий початок, і я думаю, що такого ще ніколи не було, — зазначив він.
Трамп упевнений, що ХАМАС дотримуватиметься угоди про припинення вогню.
Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та ХАМАС підписали першу фазу американського мирного плану. Очікувалося, що всі ізраїльські заручники будуть звільнені, а Армія оборони Ізраїлю відведе свої війська до узгодженої лінії.
А 13 жовтня ХАМАС передав представникам Червоного Хреста 20 ізраїльських заручників у Секторі Гази. Їх можуть обміняти на майже 2 тис. палестинських в’язнів у найближчі години.
Джерело: Times of Israel