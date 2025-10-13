ХАМАС передав Червоному Хресту 20 ізраїльських заручників. Фото:

Ракурс

ХАМАС передав представникам Червоного Хреста 20 ізраїльських заручників у Секторі Гази.

Міжнародний комітет Червоного Хреста передасть заручників ізраїльським силам безпеки, які доставлять їх до Ізраїлю, де вони зможуть зустрітися з родинами. У Тель-Авіві на так званій Площі заручників зібралися тисячі людей, щоб привітати їхнє повернення. Про це повідомило Times of Israel із посиланням на місцеві єврейські ЗМІ.

Видання Al Jazeera раніше інформувало, що Ізраїль та ХАМАС готуються обміняти 20 ізраїльських полонених, утримуваних у Газі, на майже 2 тис. палестинських в’язнів у найближчі години.

Тим часом до Ізраїлю прибув президент США Дональд Трамп, якого в аеропорту зустрів прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Під час візиту американський лідер виступить перед Кнесетом, після чого вирушить до Єгипту на саміт щодо врегулювання ситуації в секторі Гази.

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та ХАМАС підписали першу фазу американського мирного плану. Очікувалося, що всі ізраїльські заручники будуть звільнені, а Армія оборони Ізраїлю відведе свої війська до узгодженої лінії. Це буде першим кроком «до міцного, довгострокового і мирного миру».

Джерела: Times of Israel, Reuters, Al Jazeera