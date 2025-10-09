У ХАМАС оголосили про «припинення вогню» у Секторі Гази

Бойовики ХАМАС, фото: Heute.at

Ракурс

Головний речник палестинського угруповання ХАМАС Халіль аль-Хайя оголосив про «припинення вогню» у Секторі Гази.

Про це повідомляються агентства Al Jazeera та Reuters.

Ми отримали запевнення від братніх посередників та адміністрації США, які підтвердили, що війна повністю завершена, — заявив аль-Хайя.

Він додав, що 250 палестинців, які відбувають довічне ув’язнення в ізраїльських в’язницях, будуть звільнені в рамках угоди, укладеної з Ізраїлем, разом з 1,7 тис. палестинцями з Гази, які були заарештовані з початку війни, та всіма палестинськими жінками і дітьми, затриманими Ізраїлем.

Раніше сьогодні стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про припинення вогню і звільнення ізраїльських заручників в обмін на палестинських в’язнів — це перший етап ініціативи президента США Дональда Трампа, спрямованої на припинення дворічної війни в Газі.

Перемир’я набуде чинності, коли угоду ратифікує влада Ізраїлю. Згідно з угодою:

бойові дії будуть припинені, Ізраїль частково виведе свої війська з Гази;

ХАМАС звільнить усіх заручників, які залишилися, в обмін на сотні ув’язнених, яких утримує Ізраїль.

У Білому домі Трамп заявив, що, на його думку, це призведе до «тривалого миру».

Крім того, дозвіл на в’їзд у Газу отримають вантажівки з продовольством і медикаментами, щоб надати допомогу цивільному населенню, сотні тисяч представників якого живуть у наметах після того, як їхні будинки були зруйновані.

Якщо угода буде повністю виконана, вона зблизить обидві сторони більше, ніж будь-які попередні спроби зупинити війну. Втім, ще багато чого може піти не так. Так, за інформацією джерел Reuters, ще не затверджено список палестинців, яких мають звільнити.

Подальші кроки в 20-пунктному плані Трампа ще не обговорювалися, зокрема, як буде управлятися зруйнований сектор Гази після закінчення бойових дій і яка буде доля ХАМАСу, який досі відхиляв вимоги Ізраїлю про роззброєння.

Джерело: Al Jazeera та Reuters