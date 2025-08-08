Ізраїль схвалив план повного захоплення Гази. Фото:

Ізраїль хоче встановити повний військовий контроль над містом Газа.

Ізраїльський політично-безпековий кабінет схвалив план захоплення Гази. Це рішення було прийнято після заяв прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу про намір Ізраїлю встановити військовий контроль над усім сектором. Про це повідомила агенція Reuters.

ЦАХАЛ буде готуватися до захоплення контролю над містом Газа, одночасно забезпечуючи гуманітарну допомогу цивільним, які перебувають поза межами бойових дій, — заявили в офісі Нетаньягу.

Ізраїльський прем'єр наголосив, що вони не хочуть довготривало управляти територією, а планують лише встановити безпековий периметр, який згодом передадуть арабським силам, які будуть нести відповідальність за управління.

Зазначається, що план передбачає можливе поетапне захоплення територій у Газі, які наразі не перебувають під контролем ізраїльських сил. Місцевих жителів попередять про евакуацію із певних районів за кілька тижнів до початку військових дій.

Наразі невідомо, чи будуть захоплені інші непідкорені території за межами міста Газа в рамках затвердженого плану.

Нагадаємо, 20 липня стало відомо, що Ізраїль вперше розпочав наземні операції в центральній частині Ґази. ЦАХАЛ видав нове попередження про евакуацію для палестинців, які проживають на південному заході від Дейр-аль-Балаха. Цивільним особам наказано рухатися на південь, у бік прибережного району Мавасі.

