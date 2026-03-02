Ізраїль офіційно розпочав наступальні дії проти «Хезболли». Фото:

Ізраїль офіційно оголосив про початок масштабної військової операції проти ліванського угруповання «Хезболла».

Армія оборони Ізраїлю вже розпочала наступальні дії. Головний начальник Генерального штабу ЦАХАЛ Еяль Замір провів оцінку ситуації разом із Генштабом після ракетних атак із території Лівану. І наголосив, що ізраїльські війська переходять від суто оборонних дій до наступальних. Про це йдеться у заяві армії Ізраїлю.

Ми розпочали наступальну кампанію проти «Хезболли». Ми діємо не лише оборонно — тепер ми переходимо в наступ. Необхідно готуватися до багатьох днів бойових дій, — наголосив Замір.

За словами генерала, ізраїльська армія буде діяти «безперервно, максимально використовуючи кожну можливість для ударів по противнику».

Як відомо, «Хезболла» з Лівану випустила ракети й безпілотники по Ізраїлю. Таким чином ліванська сторона хотіла помститися за вбивство іранського лідера Алі Хаменеї.

Ізраїль згодом заявив про удари по столиці Лівану, Бейруту. ЗМІ писали про ймовірну загибель лідера парламентського блоку «Хезболли» Мухаммада Раада.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав війська Ірану скласти зброю. Американський лідер наголосив, що КВІР, іранські військові та поліція повинні скласти зброю, інакше на них чекає смерть. Вашингтон має серйозні цілі і бойові операції триватимуть доти, доки всі цілі не будуть досягнуті.