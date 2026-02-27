США закликали дипломатичних працівників залишити Ізраїль. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212339-ssha-zaklykaly-svoyih-gromadyan-i-posliv-pokynuty-izrayil-nyt.html

Ракурс

Сполучені Штати Америки закликали дипломатичних працівників залишити Ізраїль.

Американський посол в Ізраїлі Майк Гакабі закликав співробітників посольства в Єрусалимі за можливості негайно залишити країну. І наголосив, що дипломатична місія переходить у режим «дозволеного виїзду». Цей режим передбачає евакуацію другорядного персоналу та членів їхніх сімей за кошти уряду Сполучених Штатів у разі загрози безпеці. Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на копію внутрішнього листа.

За словами посла, відповідне рішення було ухвалене «з міркувань обережності» після консультацій із Держдепартаментом. Всім, хто буде виїжджати з Ізраїлю, порекомендували це найшвидше зробити через аеропорт Бен-Гуріона.

Також американських громадян закликали утриматися від поїздок до Ізраїлю та на Західний берег через ризики тероризму та заворушень.

Раніше закликали своїх громадян і послів покинути Іран вже закликали низка країн. А Фінляндія, Австралія, Сербія, Польща, Швеція, Індія, Кіпр, Сінгапур, Німеччина та Бразилія порадили громадянам уникати поїздки до Ірану та покинути країну тих, хто перебуває там.

Нагадаємо, нагадаємо президент США Дональд Трамп регулярно закликає Іран відмовитися від створення ядерного озброєння й підписати «справедливу угоду», яка б гарантувала її відсутність. У січні американський лідер нагадав Тегерану про операцію «Опівнічний молот», яка призвела до значних руйнувань в Ірані. І попередив іранську владу, що «наступний удар буде набагато гіршим», якщо та відмовиться від угоди.

Джерело: The New York Times