Американська батарея THAAD. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211804-ssha-pochaly-posyluvaty-ppo-na-blyzkomu-shodi-wsj-nazvalo-prychynu.html

Ракурс

Сполучені Штати Америки почали посилювати ППО на своїх військових базах на Близькому Сході.

Пентагон вже розгортає додаткові системи протиповітряної оборони, включно з батареями THAAD і Patriot. Їх розмістять у Йорданії, Кувейті, Бахрейні, Саудівській Аравії та Катарі. THAAD перехоплюватиме балістику у верхніх шарах атмосфери, а Patriot збиватиме загрози на нижчих висотах та короткій дальності. Таким чином будуть захищені Ізраїль, арабські союзники та американські війська у разі можливого удару Ірану. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що авіаносець Військово-морських сил США Abraham Lincoln та група супровідних кораблів уже перебувають у регіоні. Ескадрильї F-35 та F-15E також наближаються для оперативного реагування.

WSJ пише, що поблизу Ормузької протоки, Північного Аравійського моря, Червоного моря та Середземного моря вже розташовані американські есмінці, які також здатні перехоплювати ракети й дрони.

Журналісти припускають, що у відповідь на атаку США Іран може використати свій арсенал ракет середньої та короткої дальності та мобілізувати проксі-групи, включно з хуситами в Ємені та іракськими чи сирійськими воєнізованими формуваннями.

В адміністрації Дональда Трампа наголосили, що американський лідер має багато варіантів дій щодо Ірану, але сподівається на дипломатичне вирішення конфлікту.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп висунув новий ультиматум владі Ірану й наголосив, що на шляху до іранських берегів вже наближається авіаносна ударна група американських ВМС на чолі з авіаносцем «Авраам Лінкольн».

Джерело: The Wall Street Journal