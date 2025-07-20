Ізраїль вперше розпочав наземні операції в центральній частині Ґази

https://racurs.ua/ua/n207937-izrayil-rozpochav-nazemni-operaciyi-v-centralniy-chastyni-azy.html

Ракурс

Ізраїль вперше розпочав наземні операції в центральній частині Ґази.

Про це 20 липня повідомляє The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю продовжує діяти з великою силою, щоб знищити можливості ворога та терористичну інфраструктуру в цьому районі, розширюючи свою діяльність на територію, де раніше не діяла, — заявив арабськомовний речник Армії оборони Ізраїлю полковник Авіхай Адраї в X.

Згідно з повідомленням, ЦАХАЛ видав нове попередження про евакуацію для палестинців, які проживають на південному заході від Дейр-аль-Балаха. Цивільним особам наказано рухатися на південь, у бік прибережного району Мавасі.

ЦАХАЛ уникає наземних операцій у районах, де, на думку військових, ХАМАС утримує заручників, щоб не наражати їх на небезпеку, оскільки терористична група пообіцяла стратити полонених, якщо війська наблизяться.

За оцінками ізраїльських військових, від травня, у центральній частині Ґази проживає приблизно 350 000 палестинців. Невідомо, скільки з них досі перебуває у нещодавно евакуйованій зоні.