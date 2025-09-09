Новини
Ізраїль сьогодні, 9 вересня, завдав кілька ударів столиці Катару, місту Доха.

Метою удару було керівництво ХАМАСу, повідомляє BBC.

Катар вже назвав це порушенням міжнародного права.

Катар є важливим союзником США на Близькому Сході, при цьому понад 10 років надає притулок політичному керівництву ХАМАС і разом із Вашингтоном виконує посередницьку роль у спробі мирного врегулювання війни у Газі.

Сьогоднішня атака стала першим ударом Ізраїлю по території Катару в історії.

У ХАМАС заявили, що п’ятеро членів угруповання було вбито, серед них син голови ХАМАС у секторі Газа Халіля аль-Хайя.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала удару керівництву ХАМАС, безпосередньо відповідального за напади на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Операцію було проведено спільно з ШАБАК — ізраїльською службою безпеки та контррозвідки.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, операція отримала назву «Вершина вогню».

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відео, які показували дим, що піднімався на місці авіаудару у Досі.

Джерело: BBC


