Президент США Дональд Трамп провів у Південній Кореї переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Після переговорів на борту президентського літака Трамп заявив журналістам, що Китай погодився співпрацювати щодо припинення війни в Україні, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Про Україну довго говорили. Ми працюватимемо разом, щоб мати якийсь результат, — зазначив Трамп. — Ми погодилися, що сторони в глухому куті. Й іноді треба дати їм воювати, мабуть. Божевілля. Але він допоможе нам і ми спільно працюватимемо по Україні.