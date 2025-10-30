Читайте также
Президент США Дональд Трамп провів у Південній Кореї переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Після переговорів на борту президентського літака Трамп заявив журналістам, що Китай погодився співпрацювати щодо припинення війни в Україні, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».
Про Україну довго говорили. Ми працюватимемо разом, щоб мати якийсь результат, — зазначив Трамп. — Ми погодилися, що сторони в глухому куті. Й іноді треба дати їм воювати, мабуть. Божевілля. Але він допоможе нам і ми спільно працюватимемо по Україні.
На запитання чи обговорював він з лідером Китаю питання щодо купівлі російської нафти Трамп відповів заперечно.
