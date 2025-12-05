Атлант – персонаж греческой мифологии, фото: «Мифолог»

США оновили стратегію національної безпеки. Відповідний документ опублікований на сайті Білого дому.

Дні, коли Сполучені Штати підтримували весь світовий порядок, як Атлант, минули, — вказано в документі. — Серед наших численних союзників та партнерів є десятки багатих, розвинених країн, які повинні брати на себе основну відповідальність за свої регіони та робити набагато більший внесок у нашу колективну оборону.

Також у документі вказано, що США хочуть, щоб Європа «відновила свою цивілізаційну впевненість» та «відмовилася від невдалої політики надмірного регулювання».

Ця відсутність впевненості в собі найбільш очевидна у відносинах Європи з Росією. Європейські союзники мають значну перевагу над Росією в плані жорсткої сили майже за всіма показниками, за винятком ядерної зброї, — зазначається в документі.

У стратегії нацбезпеки також вказано, що «основним інтересом Сполучених Штатів є проведення переговорів про швидке припинення воєнних дій в Україні з метою стабілізації європейських економік, запобігання непередбачуваній ескалації або розширенню війни, відновлення стратегічної стабільності з Росією, а також забезпечення можливості відновлення України після воєнних дій, щоб забезпечити її виживання як життєздатної держави».

Війна в Україні мала небажаний ефект, збільшивши зовнішню залежність Європи, особливо Німеччини. Сьогодні німецькі хімічні компанії будують у Китаї одні з найбільших у світі переробних заводів, використовуючи російський газ, який вони не можуть отримати у себе вдома, — наголошується в документі.

У документі зазначається, що адміністрація Трампа перебуває у конфлікті з європейськими чиновниками, які «мають нереалістичні очікування щодо війни, перебуваючи в нестабільних урядах меншості, багато з яких порушують основні принципи демократії, щоб придушити опозицію».