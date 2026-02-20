Трамп объявил о новых пошлинах после решения Верховного суда США относительно предыдущих

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження щодо всього імпорту товарів мит за тарифом 10% - на додачу до вже чинних мит.

Про це він заявив сьогодні, 20 лютого, коментуючи рішення Верховного суду США, який ухвалив, що Трамп не мав повноважень в односторонньому порядку запроваджувати мита щодо багатьох країн світу в 2025 році, повідомляє «Радіо Свобода».

Трамп заявив, що Верховний суд перебував під впливом іноземних інтересів, коли ухвалював рішення. За його словами, всі запроваджені мита на користь національної безпеки залишаться чинними. Він заявив, що буде розпочато кілька розслідувань.

Верховний суд США сьогодні визнав незаконними більшість тарифів, які Трамп запровадив своїми указами.

На думку суду, мита перевищують повноваження, надані президенту Конгресом згідно із «Законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження» (IEEPA). Цей закон дозволяє президенту регулювати торгівлю під час надзвичайних ситуацій у країні, спричинених іноземними загрозами. На думку суду, адміністрація Трампа не надала доказів, що положення IEEPA можуть застосовуватися до мит.

Джерело: «Радіо Свобода»