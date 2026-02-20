Верховный суд США отменил большинство пошлин Трампа

Дональд Трамп, скриншот видео

Верховний суд США скасував більшість мит, запроваджених президентом країни Дональдом Трампом.

Відповідне рішення суду було ухвалене сьогодні, 20 лютого, повідомляє NBC News.

На думку суддів, Трамп перевищив свої повноваження, використавши для запровадження тарифів закон, призначений для надзвичайних ситуацій національного характеру.

Судді постановили, що агресивний підхід Трампа до тарифів на продукти, які надходять до США, не дозволений законом «Про міжнародні надзвичайні економічні повноваження» (IEEPA) 1977 року.

Президент стверджує, що має надзвичайні повноваження одноосібно встановлювати мита необмеженого розміру, терміну дії та обсягу, — наголосив суддя Джон Робертс.

Він додав, що адміністрація Трампа «не вказала на жодний закон», в якому Конгрес раніше б зазначив, що положення IEEPA можуть застосовуватися до мит, тож суд вирішив, що «IEEPA не уповноважує президента запроваджувати тарифи».

Рішення суду скасовує багато, але не всі тарифи Трампа, залишаючи в силі, наприклад, ті, які він запровадив щодо сталі та алюмінію на підставі інших законів. Крім того, він ще може спробувати відновити деякі тарифи, використавши інші закони.

Таким чином, суд скасував мита в двох категоріях:

мита, що застосовуються до окремих країн або «взаємні» мита, які варіюються від 34% для Китаю до 10% для решти країн світу;

25% мито, яке Трамп ввів на деякі товари з Канади, Китаю та Мексики за те, що, за словами адміністрації, ці країни не змогли обмежити потік фентанілу.

Джерело: NBC News