Дональд Трамп, фото: RawPixel

Ракурс

Америка може воювати «вічно» завдяки величезним запасам боєприпасів.

Про це заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social президента США Дональд Трамп.

Запаси боєприпасів Сполучених Штатів, що мають середній та вище середнього рівня якості, ніколи не були вищими та кращими — як мені сьогодні повідомили, ми маємо практично необмежений запас цієї зброї, — наголосив Трамп.

Війни можна вести «вічно» і дуже успішно, використовуючи лише ці запаси (які кращі за найкращу зброю інших країн!), — додав він.

Водночас Трамп зауважив, що у запаси боєприпасів найвищого рівня у США також хороші, але «не такі, як хотілося б»:

Багато додаткової високоякісної зброї зберігається для нас у віддалених районах.

Трамп вкотре звинуватив попереднього президента Джо Байдена в тому, що той допомагав і безкоштовно давав зброю Україні:

Сонний Джо Байден витратив увесь свій час і гроші нашої країни, віддаючи все… Зеленському з України — на суму в сотні млрд доларів … І, хоча він віддав так багато надзвичайно дорогої зброї (БЕЗКОШТОВНО!), він не потурбувався про її заміну.