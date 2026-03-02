Дональд Трамп, фото: RawPixel

Американські військові «перемелюють на порох» Іран, але «велика хвиля» ударів ще попереду.

Про це в інтерв’ю CNN заявив президент США Дональд Трамп.

Ми навіть не почали сильно їх бити. Велика хвиля ще навіть не сталася. Велика скоро настане, — заявив Трамп.

Президент США зазначив, що збирається «повноцінно скористатися» можливостями американської армії.

Ми їх (Іран — ред.) перемелюємо на порох. Я думаю, що все йде дуже добре. Це дуже потужно. У нас найбільша армія у світі, і ми її використовуємо, — додав Трамп.

Відповідаючи на питання, як довго може тривати війна, Трамп заявив:

Я не хочу, щоб вона тривала надто довго. Я завжди думав, що це буде чотири тижні. І ми трохи випереджаємо графік.

За словами Трампа, «найбільшою несподіванкою» наразі стали напади Ірану на арабські країни регіону — Бахрейн, Йорданію, Кувейт, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.

Ми були здивовані, — сказав Трамп. — Ми сказали їм лідерам арабських країн — ред.): «Ми все владнаємо», а тепер вони хочуть воювати. І вони борються агресивно. Вони збиралися брати дуже незначну участь, а тепер наполягають на тому, щоб бути залученими.

