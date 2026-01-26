ЄС схвалив план відмови від російського газу. Фото:

Європейський Союз схвалив план відмови від імпорту газу з РФ.

Сьогодні, 26 січня, 27 країн-членів Євросоюзу офіційно ухвалили регламент про поступове припинення імпорту російського газу, включно з трубопровідним та зрідженим природним газом (ЗПГ), до кінця 2027 року. Проти голосували Словаччина та Угорщина, але рішення схвалили кваліфікованою більшістю. Про це повідомляється на веб-сторінці Європейської ради.

Згідно з планом, імпорт російського газу заборонятимуть у кілька етапів. Заборона почне діяти через шість тижнів після набрання чинності документа, а повна заборона на імпорт ЗПГ набуде сили з початку 2027 року. Заборона на імпорт трубопровідного газу почнеться восени 2027 року. Існуючі контракти отримають перехідний період, щоб мінімізувати вплив на ціни та ринки.

Країни європейського блоку будуть зобов’язані перевіряти країну походження газу перед його ввезенням. За порушення нових правил передбачені штрафи до 2,5 млн євро для фізичних осіб та до 40 млн євро для компаній або 3,5% від річного обороту компанії у світі.

Також країни ЄС до 1 березня цього року повинні підготувати національні плани диверсифікації постачання газу та визначити можливі виклики у заміні «блакитного палива» з території країни-агресора РФ. Якщо існуватимуть залишкові контракти, бо влада та Єврокомісія повинні будуть поінформовані про це.

Нагадаємо, 17 грудня минулого року Європейський парламент схвалив план ЄС щодо відмови від імпорту російського газу. План передбачає поступову відмову від газу з РФ до 2027 року. Імпорт російського СПГ (скрапленого природного газу) планують заборонити вже з початку 2026 року, а імпорт трубопровідного газу поступово скорочуватимуть до 30 вересня 2027 року.