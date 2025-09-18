СПГ з Америки. Фото:

Європа може замінити російський зріджений природний газ (ЗПГ) на американський.

Таку можливість вже розглядає Європейський Союз. Це буде частина стратегії блоку щодо повної відмови від енергоносіїв з країни-агресора. Про це 18 вересня речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен заявила на брифінгу, передає «Суспільне».

За її словами, обсяги СПГ, які європейці більше не купують у Росії, повинні звідкись надходити. Роль альтернативного джерела ще в 2022 році зіграли США.

Ми також були дуже послідовними ще до того, як друга адміністрація Трампа прийшла до влади, і бачили потенціал для закупівлі більшої кількості ЗПГ, наприклад, у США. Хоча ЗПГ — це не єдине, що ми купуватимемо у США, але це один з товарів, які ми вже імпортуємо у значних обсягах, — сказала речниця.

Зазначається, що Єврокомісія сприятиме європейським компаніям в імпорті зрідженого природного газу зі Сполучених Штатів.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році ЄС пообіцяв скоротити залежність від російського газу. До війни Росія забезпечувала приблизно 45% імпорту газу до Євросоюзу.

У 2024 році ця частка знизилася до 19%, здебільшого шляхом постачання через Турецький потік та у вигляді зрідженого газу. До кінця 2025 року Європейський Союз планує зменшити частку російського газу до 13%.

А повну заборону на імпорт російського газу в Європарламенті закликають зробити до початку 2027 року.

Джерело: «Суспільне»