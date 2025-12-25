Взрыв котла унес человеческую жизнь в Запорожье, фото: ГСЧС

На Запоріжжі внаслідок вибуху твердопаливного котла загинув 57-річний власник будинку.

Трагедія сталася в одному із районів обласного центру, в приватному житловому будинку. Обставини та причини події встановлюються. Про це сьогодні, 25 грудня, повідомляє прес-служба ДСНС.

У відомстві закликають українців дотримуватися правил безпеки під час користування твердопаливними котлами: