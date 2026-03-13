Армія Російської Федерації другу добу поспіль б'є по поліцейських у Запоріжжі.

У п’ятницю, 13 березня, окупанти атакували безпілотником службовий автомобіль патрульної поліції. Постраждав поліцейський, яким у момент обстрілу перебував поруч з авто. Про це прес-служба Національної поліції повідомила у Telegram.

Правоохоронець дістав осколкові поранення, але оперативно був евакуйований іншими поліцейськими в безпечне місце. Наразі він перебуває в лікарні, його стан стабільний.

Це вже друга ворожа атака на запорізьких патрульних за дві доби. Ворог б'є по цивільних, медиках, рятувальниках, поліцейських — усе для дестабілізації та розгойдування негативного настрою, — наголосив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Нагадаємо, 12 березня російські війська атакували Запоріжжя ракетами. Під час ворожого обстрілу осколкові поранення отримали двоє патрульних поліцейських — 39 та 37 років.

А 11 березня армія РФ поцілила дронами-камікадзе «Шахед» по районному відділу поліції в Шостці у Сумській області. Будівля була повністю знищена, а понад 22 співробітників дістали поранення.