Нові обстріли були зафіксовані поблизу окупованої Запорізької АЕС.

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії, яка працює на території захопленої росією «атомки», 16 вересня зафіксувала обстріли неподалік об'єкта. Спостерігачі чули вибухи та бачили чорний дим, що підіймався з трьох локацій біля станції. Про це йдеться у звіті МАГАТЕ.

Керівництво ЗАЕС повідомило Агентству, що кілька артилерійських снарядів розірвалися приблизно за 400 м від сховища дизельного палива за межами станції. Внаслідок обстрілу почала горіти суха трава, але пожежу ліквідували.

Зазначається, що фахівці МАГАТЕ протягом двох годин, починаючи з 13.26, чули поодинокі обстріли, а близько 14.30 пролунало три вибухи безпосередньо поруч із об'єктом. Також було зафіксовано стрілянину. Спостерігачі бачили дим із головного адмінкорпусу ЗАЕС, але ще не змогли відвідати місце падіння снарядів.

Як я заявив на Генеральній конференції МАГАТЕ, військові дії й надалі загрожують Запорізькій атомній електростанції. Те, що колись здавалося немислимим — обстріли чи інші бойові дії біля великих ядерних об'єктів — тепер стало регулярним явищем у цій жахливій війні, — заявив генеральний директор агентства Рафаель Маріано Ґроссі.

Очільник МАГАТЕ додав, що останніми тижнями зафіксоване «значне зростання військової активності» на Рівненській, Південноукраїнській, Хмельницькій та Чорнобильській атомних електростанціях.

Нагадаємо, у липні сталася стрілянина на окупованій Запорізькій атомній електростанції. Згодом експерти Міжнародного агентства з атомної енергії виявили численні гільзи малого калібру, розкидані на землі поблизу реакторів № 5 і № 6.