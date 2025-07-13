На окупованій ЗАЕС стріляли, біля реакторів знайшли гільзи. Фото:

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Ракурс

Стрілянина на окупованій на Запорізькій атомній електростанції сталася пізно ввечері, 12 липня.

Велику кількість пострілів було чутно на ЗАЕС протягом близько однієї години, починаючи з 22.00. А в неділю, 13 липня, під час обходу території експерти Міжнародного агентства з атомної енергії побачили численні гільзи малого калібру, розкидані на землі поблизу реакторів № 5 і № 6. Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

Команда МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Україні повідомила, що минулої ночі чула сотні пострілів зі стрілецької зброї, — йдеться у повідомленні.

В агентстві зазначили, що не було зафіксовано розбитих вікон або інших фізичних пошкоджень. Наразі присутня на ЗАЕС команда МАГАТЕ намагається отримати додаткову інформацію про цей інцидент.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що така військова діяльність на території або поблизу великої атомної електростанції є вочевидь неприйнятною.

Нагадаємо, 4 липня удар російських загарбників окупантів спричинив блекаут на Запорізькій атомній електростанції. Ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об'єднаною енергосистемою України.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення ЗАЕС уже вісім разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.