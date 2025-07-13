Російська армія впритул наблизилася до адміністративного кордону Дніпропетровщини. Фото:

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Російська армія не припиняє спроби зайти на територію Дніпропетровської області.

Росіяни вже протягом трьох тижнів заявляють про те, що вони нібито зайшли на територію Дніпропетровщини. Вони навіть знімають фейкові відео з цього приводу. Однак це не правда, хоча й бойові дії в Донецькій області й справді наблизилися до її адміністративного кордону Дніпропетровської області. Про це 13 липня речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов заявив в ефірі телемарафону.

Станом на зараз на території Дніпропетровської області ворог не перебуває. Хоча бої щільно наблизилися до адміністративного кордону, до окремих населених пунктів, які знаходяться біля адміністративного кордону, — зазначив він.

При цьому Трегубов поінформував, що російські диверсійні групи в теорії можуть заходити на територію Дніпропетровської області. І додав, так само в теорії вони можуть заходити і на територію Волині з білорусі.

Нагадаємо, 21 червня речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону заявляв, що наразі недосяжною залишається мета росіян вийти дійти до меж Донецької області й противнику знадобляться на це десятки років, зважаючи на нинішні втрати армії рф й темпи просування.