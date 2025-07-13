На Київщині чоловік жбурнув гранату в поліцейських. Фото: НПУ

https://racurs.ua/ua/n207779-na-kyyivschyni-cholovik-pidirvav-granatou-p-yatoh-policeyskyh-napadnyk-zagynuv.html

Ракурс

У Київській області чоловік жбурнув гранату в співробітників поліції.

У суботу ввечері, 12 липня, до правоохоронців звернулась 18-річна дівчина та повідомила, що в селі Михайлівка-Рубежівка батько погрожує їй та родині гранатою та вогнепальною зброєю. Поліцейські після прибуття на місце події, зайшли до будинку. В цей час кривдник кинув гранату в бік силовиків. Про це Національна поліція України повідомила у Telegram.

У відповідь поліцейські відкрили вогонь і застрелили 41-річного чоловіка. Внаслідок вибуху гранати п’ятеро працівників поліції отримали осколкові поранення. Їх госпіталізували.

Правоохоронці провели обшук в будинку нападника й вилучили чотири пістолети, піротехнічну гранату, мисливську рушницю та ніж. Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 28 червня у Харкові затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату Ф-1 у торговому комплексі, бо в нього виник конфлікт з незнайомцем. Тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.