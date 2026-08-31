Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вибух прогримів у райвідділу поліції в Рівному. Фото:

Вибух прогримів у будівлі райвідділу поліції в Рівному — є загиблий та поранені

31 сер 2026, 17:27
999

Вибух прогримів в поліцейському відділу в Рівному.

Інцидент трапився у понеділок, 31 серпня. Вибух стався в адміністративній будівлі районного відділу. Наразі відомо про одного загиблого поліцейського. Ще троє правоохоронців отримали поранення. Про це поліція Рівненської області повідомила у Facebook.

Наразі на місці вибуху працюють всі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що жителі міста чули два вибухи. Зазначається, що за попередньою інформацією, вибухи сталися внаслідок необережного поводження з вибухівкою у вибухотехнічній службі, що знаходиться в будівлі райвідділу.

Нагадаємо, 11 серпня у Рівненські області пролунав потужний вибух і спалахнула пожежа на заводі з виробництва пінопласту у селі Варковичі Дубенського району. Через задимлення, місцевих жителів закликали зачинити вікна та дотримуватися заходів безпеки та не підходити до місця пожежі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів