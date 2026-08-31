Вибух прогримів у райвідділу поліції в Рівному. Фото:

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Вибух прогримів в поліцейському відділу в Рівному.

Інцидент трапився у понеділок, 31 серпня. Вибух стався в адміністративній будівлі районного відділу. Наразі відомо про одного загиблого поліцейського. Ще троє правоохоронців отримали поранення. Про це поліція Рівненської області повідомила у Facebook.

Наразі на місці вибуху працюють всі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що жителі міста чули два вибухи. Зазначається, що за попередньою інформацією, вибухи сталися внаслідок необережного поводження з вибухівкою у вибухотехнічній службі, що знаходиться в будівлі райвідділу.

Нагадаємо, 11 серпня у Рівненські області пролунав потужний вибух і спалахнула пожежа на заводі з виробництва пінопласту у селі Варковичі Дубенського району. Через задимлення, місцевих жителів закликали зачинити вікна та дотримуватися заходів безпеки та не підходити до місця пожежі.