Попередню версію вибуху в поліції Рівного назвало ДБР. Фото:

https://racurs.ua/ua/n215950-poperednu-versiu-vybuhu-v-policiyi-rivnogo-nazvalo-dbr.html

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ДБР взялося за розслідування вибуху в одному із відділень поліції Рівного.

Попередньою відомо, на території внутрішнього двору відділення поліції № 1 Рівненського районного управління поліції 31 серпня здетонував один із боєприпасів. Вибух міг статися через порушення правил безпечного зберігання вибухонебезпечних речовин. Про це 1 вересня повідомило Державне бюро розслідувань.

Внаслідок вибуху загинув заступник начальника управління. Тяжкі травми також отримали керівник одного з управлінь, інший заступник та інспектор одного з відділів. Поранених госпіталізували.

Представники Бюро завершили огляд місця події, вилучили уламки й службову документацію. Наразі триває допит свідків, також призначена низку експертиз для встановлення обставин та причин вибуху. Триває розслідування за ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 31 серпня на території внутрішнього двору відділення поліції № 1 у Рівному стався вибух під час виконання службових обов’язків працівниками вибухотехнічної служби. Унаслідок детонації один фахівець загинув, ще троє поліцейських цього ж підрозділу зазнали травм.