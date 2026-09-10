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Ракурс
Внаслідок вибухів у селищі Мила на Київщині загинули 35 осіб, фото: ДБР

Вибухи у селищі Мила — суд заарештував керівника одного з підрозділів забезпечення СБУ

10 вер 2026, 13:58
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Повідомлено про підозру керівнику одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за облаштування та функціонування складу артилерійських боєприпасів неподалік Києва у селищі Мила.

Про це сьогодні, 10 вересня, повідомила прес-служба ДБР.

Встановлено, що під час прийняття рішення про розміщення складу в приміщенні колишнього овочесховища він не вжив всіх заходів контролю щодо безпеки зберігання вибухових речовин та боєприпасів. Окрім того, склад було незаконно розміщено поблизу житлової забудови, — розповіли у ДБР.

Зазначається, що:

  • приміщення не тільки не відповідало вимогам до складів з озброєння, але й його розміщення не було узгодженим з відповідними правоохоронними структурами та підрозділами протиповітряної оборони;
  • також посадовець не вжив заходів щодо мінімізації ризиків одночасного знищення противником великої кількості боєприпасів.

28 серпня російські безпілотні апарати нанесли удар на вказаний склад, в результаті чого розпочалася детонація боєприпасів та пожежа, яка перекинулася на сусідні приміщення. Внаслідок детонації:

  • загинули 35 осіб;
  • пошкоджено 191 приватний житловий будинок, 14 багатоквартирних будинків, відділ поліції, гаражі, ресторан, пансіонат для людей похилого віку, магазин та логістичний центр, а також 24 автомобілі, серед яких службовий автомобіль поліції та пожежний автомобіль.

Посадовцю повідомлено про підозру в бездіяльності військової влади, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Фото: ДБР

Джерело: Ракурс


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