Внаслідок вибухів у селищі Мила на Київщині загинули 35 осіб, фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n216148-vybuhy-u-selyschi-myla-sud-zaareshtuvav-kerivnyka-odnogo-z-pidrozdiliv-zabezpechennya-sbu.html

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Повідомлено про підозру керівнику одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за облаштування та функціонування складу артилерійських боєприпасів неподалік Києва у селищі Мила.

Про це сьогодні, 10 вересня, повідомила прес-служба ДБР.

Встановлено, що під час прийняття рішення про розміщення складу в приміщенні колишнього овочесховища він не вжив всіх заходів контролю щодо безпеки зберігання вибухових речовин та боєприпасів. Окрім того, склад було незаконно розміщено поблизу житлової забудови, — розповіли у ДБР.

Зазначається, що:

приміщення не тільки не відповідало вимогам до складів з озброєння, але й його розміщення не було узгодженим з відповідними правоохоронними структурами та підрозділами протиповітряної оборони;

також посадовець не вжив заходів щодо мінімізації ризиків одночасного знищення противником великої кількості боєприпасів.

28 серпня російські безпілотні апарати нанесли удар на вказаний склад, в результаті чого розпочалася детонація боєприпасів та пожежа, яка перекинулася на сусідні приміщення. Внаслідок детонації:

загинули 35 осіб;

пошкоджено 191 приватний житловий будинок, 14 багатоквартирних будинків, відділ поліції, гаражі, ресторан, пансіонат для людей похилого віку, магазин та логістичний центр, а також 24 автомобілі, серед яких службовий автомобіль поліції та пожежний автомобіль.

Посадовцю повідомлено про підозру в бездіяльності військової влади, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.