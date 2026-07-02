Чоловік кинув гранату в групу оповіщення на Дніпропетровщині. Форто: НПУ

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Чоловік жбурнув гранату у групу оповіщення в Дніпропетровській області.

У четвер, 2 липня, у Кам’янському під час перевірки військово-облікових документів 50-річний чоловік кинув гранату у ТЦКшників. Унаслідок вибуху троє осіб постраждали й були госпіталізовані. Громадянин виявився порушником правил військового обліку. Про це поліція Дніпропетровської області повідомила у Facebook.

Поранень зазнали поліцейський, працівник районного територіального центру комплектування та сам чоловік, який підірвав гранату.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, 17 червня у селищі Летичів Хмельницької області чоловік з автомата стріляв у бік будівлі місцевого Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Згодом правоохоронці встановили особу стрілка та затримали його. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України.