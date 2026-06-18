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Стрілянина біля приміщення ТЦК сталася у Хмельницькій області. Фото:
Чоловік стріляв з автомата у бік ТЦК на Хмельниччиніhttps://racurs.ua/ua/n214514-cholovik-strilyav-z-avtomata-u-bik-tck-na-hmelnychchyni.htmlРакурс
Стрілянина біля приміщення ТЦК сталася у Хмельницькій області.
Вчора, 17 червня, близько 21.00 правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину у селищі Летичів. Невідомий чоловік прийшов до місцевого Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, дістав із рюкзака автомат та здійснив кілька пострілів у напрямку установи. Про це 18 червня повідомила Національна поліція.
Після стрілянини чоловік зник з місця події. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Поліцейські згодом встановили та затримали стрілка — 31-річного місцевого жителя. Його автомат вилучили.
Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 29 квітня поліція Рівненської області заявила, що велосипедист з автоматом розстріляв поліцейського та працівників ТЦК у селі Верба Дубенського. Тоді постраждали силовик та ТЦКшник. Згодом поліція затримала стрілка.