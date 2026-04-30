На Рівненщині затримали чоловіка, який влаштував стрілянину 29 квітня

На Рівненщині затримали чоловіка, який відкрив вогонь по працівниках ТЦК та поліцейському.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Подія сталася вчора, 29 квітня, близько 17.00 в одному з населених пунктів Дубенського району Рівненської області.

За попередніми даними:

чоловік пересувався на велосипеді. Він зупинився неподалік службового автомобіля, у якому перебували військовослужбовці ТЦК та правоохоронець, дістав із сумки предмет, схожий на автоматичну зброю, та здійснив кілька черг пострілів у напрямку авто;

унаслідок обстрілу двоє осіб отримали тілесні ушкодження від уламків скла. Їх госпіталізовано. Ще двоє осіб, які перебували в автомобілі, не постраждали. Службовий транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень;

після нападу чоловік утік з місця події та переховувався.

Правоохоронці встановили особу нападника, ним виявився 48-річний військовослужбовець. Його розшукали та затримали, — розповіли в прокуратурі.

Затриманому готується повідомлення про підозру за фактами замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, а також працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків та дезертирства — ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.