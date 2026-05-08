Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки лісової пожежі на Рівненщині, фото: ДСНС
На Рівненщині ліквідували масштабну лісову пожежу (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n213715-na-rivnenschyni-likviduvaly-masshtabnu-lisovu-pojeju-foto.htmlРакурс
На Рівненщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу поблизу села Більськ.
Про це сьогодні, 8 травня, повідомила прес-служба ДСНС.
Вогнем було охоплено близько 90 га території Клесівського лісництва, Рівненського природного заповідника та СФК «Селянський ліс», — розповіли у відомстві.
Вчора, 7 травня, у ДСНС повідомляли, що на масштабну лісову пожежу на Рівненщині локалізували. На той час вогонь пройшов площу близько 90 га. До боротьби з вогнем були задіяні понад 50 людей та 13 одиниць техніки.