Наслідки лісової пожежі на Рівненщині, фото: ДСНС

На Рівненщині ліквідували масштабну лісову пожежу (ФОТО)

8 тра 2026, 20:12
На Рівненщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу поблизу села Більськ.

Про це сьогодні, 8 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Вогнем було охоплено близько 90 га території Клесівського лісництва, Рівненського природного заповідника та СФК «Селянський ліс», — розповіли у відомстві.

Вчора, 7 травня, у ДСНС повідомляли, що на масштабну лісову пожежу на Рівненщині локалізували. На той час вогонь пройшов площу близько 90 га. До боротьби з вогнем були задіяні понад 50 людей та 13 одиниць техніки.

Джерело: Ракурс


