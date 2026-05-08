Низка пожеж спалахнули у лісах України, фото: ДП «Ліси України»

У Карпатах повністю ліквідували найбільшу лісову пожежу.

По це сьогодні, 8 травня, повідомила прес-служба ДП «Ліси України».

Лісівники спільно з підрозділами ДСНС понад дві доби боролись з гірською лісовою пожежею поблизу селища Воловець на Закарпатті. До гасіння були залучені сотні лісівників та рятувальників, десятки одиниць техніки. Для моніторингу представники ДСНС залучали авіацію і дрони, — розповіли у «Лісах України».

Площа пройдена вогнем склала 65,2 га.

Зазначається, що всього за останню добу лісівникам вдалось загасити 21 лісову пожежу на площі понад 102 га. Найбільше ліквідовано лісових пожеж на:

Житомирщині — шість;

Закарпатті — п’ять;

Харківщині — три;

Івано-Франківщині — дві;

Сумщині та Львівщині — по одній.

А також по одній на