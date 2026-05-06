Авіація бореться з масштабною пожежею у Верхньо-Воловецькому лісництві, фото: ДСНС

На Закарпатті до ліквідації масштабної пожежі на території Верхньо-Воловецького лісництва залучають авіацію ДСНС.

Про це сьогодні, 6 травня, повідомила прес-служба відомства.

Зазначається, що наразі загальна площа, пройдена вогнем, становить близько 75 га.

На місці працюють 352 людини та 48 одиниць техніки, зокрема — 96 рятувальників та 22 одиниці техніки ДСНС, — розповіли у відомстві. — На допомогу також прибули підрозділи із Львівської та Івано-Франківської областей: загалом 59 вогнеборців та 14 одиниць техніки.

Вчора, 5 травня, у другій половині дня в урочищі Кілиця поблизу селища Воловець виникла пожежа. Повідомлення про загоряння лісової підстилки надійшло до рятувальників о 15.27. Спочатку повідомлялося, що площа пожежі становить 15 гектарів, згодом стало відомо, що її площа зросла до 75 га.