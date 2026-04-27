Пожежа на сміттєзвалищі у селі Барвінок, фото: ДСНС Закарпаття

Масштабна пожежа виникла на сміттєзвалищі поблизу Ужгорода (ФОТО)

27 кві 2026, 14:24
999

На сміттєвому полігоні в селі Барвінок Ужгородського району пожежа охопила 1 тис. кв. м.

Через сильне задимлення жителів прилеглих населених пунктів закликають не відчиняти вікна. Про це сьогодні, 27 квітня, повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття.

Зазначається, що повідомлення про загоряння на сміттєзвалищі до служби порятунку надійшло вчора, 26 квітня, о 20.40:

  • на місце пожежі одразу виїхали вогнеборці з Ужгорода, згодом через швидке поширення вогню залучили додаткові сили з Чопа та селища Середнє;
  • о 01.59 пожежу локалізували на площі 1 тис. кв. м.

Загалом до робіт було залучено 41 особу та 15 одиниць техніки.

Складність ліквідації таких пожеж полягає у тривалому тлінні сміття на глибині кількох метрів. Для остаточного гасіння та запобігання повторним спалахам спільно з підрозділами ДСНС на місці працювала техніка комунальних підприємств: екскаватори, машини для підвезення води від водоканалу та бульдозер полігону, — зазначили у відомстві.

Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.

Джерело: Ракурс


