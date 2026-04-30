Наслідки пожежі на Закарпатті, фото: ДСНС

На закарпатському курорті загорілася дерев’яна будівля готелю (ФОТО)

30 кві 2026, 21:31
У Закарпатській області сьогодні, 30 квітня, сталася пожежа в дерев’яній будівлі готелю на території одного з курортів у селі Ізки Хустського району.

Повідомлення про пожежу надійшло до вогнеборців об 16.19. Станом на 19.10 пожежу локалізовано на площі 1 тис. кв. м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що вогонь стрімко поширювався дерев’яними конструкціями будівлі, чому сприяв сильний вітер.

До гасіння залучено 42 рятувальники та дев’ять одиниць техніки.

Ліквідацію пожежі ускладнює високе пожежне навантаження, а також відсутність протипожежного водопостачання, — зазначають у ДСНС.

Джерело: Ракурс


