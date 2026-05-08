  Новости
Ряд пожаров вспыхнули в лесах Украины, фото: ГП «Леса Украины»

Огромный лесной пожар в Карпатах ликвидирован (ФОТО)

8 мая 2026, 16:10
У Карпатах повністю ліквідували найбільшу лісову пожежу.

По це сьогодні, 8 травня, повідомила прес-служба ДП «Ліси України».

Лісівники спільно з підрозділами ДСНС понад дві доби боролись з гірською лісовою пожежею поблизу селища Воловець на Закарпатті. До гасіння були залучені сотні лісівників та рятувальників, десятки одиниць техніки. Для моніторингу представники ДСНС залучали авіацію і дрони, — розповіли у «Лісах України».

Площа пройдена вогнем склала 65,2 га.

Зазначається, що всього за останню добу лісівникам вдалось загасити 21 лісову пожежу на площі понад 102 га. Найбільше ліквідовано лісових пожеж на:

  • Житомирщині — шість;
  • Закарпатті — п’ять;
  • Харківщині — три;
  • Івано-Франківщині — дві;
  • Сумщині та Львівщині — по одній.

А також по одній на Значно покращилась ситуація і з гасінням семи великих лісових пожеж.

Низка пожеж спалахнули у лісах України, фото: ДП «Ліси України»

Источник: Ракурс


