Масштабный лесной пожар в Карпатах. Фото: ГСЧС

Масштабна лісова пожежа спалахнула в українських Карпатах.

Займання сталося 5 травня близько 15.27 в урочищі Кілиця поблизу селища Воловець Мукачівського району Закарпатської області. Загорілася лісова підстилка і вогонь швидко поширився на значну площу. Про це Головне управління ДСНС у Закарпатській області повідомило у Facebook.

Станом на 22.15 вчорашнього дня орієнтовна площа пожежі становила близько 75 га. На місці події рятувальники розгорнули штаб із ліквідації пожежі. Загалом до гасіння залучено 250 осіб та 26 одиниць техніки. Станом на зараз пожежу не вдалося локалізувати.

Нагадаємо, у ДСНС інформували, що з початку 2026 року в Україні було зафіксовано 2 тис. 547 пожеж в екосистемах, вогонь знищив понад 93 тис. га української. Внаслідок них загинули чотири людини.