Україна потерпає від масованих пожеж
93 тис. га землі згоріли в Україні з початку року, загинули чотири людини — ДСНСhttps://racurs.ua/ua/n212696-93-tys-ga-zemli-zgorily-v-ukrayini-z-pochatku-roku-zagynuly-chotyry-ludyny-dsns.htmlРакурс
В Україні лише за минулу добу виникли 209 пожеж в екосистемах на площі понад 71 га.
Про це сьогодні, 18 березня, повідомила прес-служба ДСНС.
З початку року цифри ще більші — зафіксовано 2547 пожеж, вогонь знищив понад 93 тисячі га української землі, — наголошують у відомстві.
Також вже є трагічні наслідки — загинули чотири людини.
Попри те, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість таких пожеж зменшується, масштаби проблеми залишаються значними. У 2025 році в Україні сталося понад 61 тис. пожеж, у яких загинули 65 людей та 182 отримали травми. Окремо тривожна статистика щодо спалювання сухої трави: тоді загинули 48 людей, ще 133 були травмовані, — розповів заступник керівника Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Сергій Батечко.
У ДСНС зазначають, що рятувальники щоденно виїжджають на виклики, щоб гасити це полум’я, та постійно виявляють паліїв:
Пам’ятайте, що за спалювання сухої рослинності передбачено штраф від 3060 до 6120 гривень, а на природоохоронних територіях — до 12240 гривень! Навмисне провокувати пожежі — безвідповідально і небезпечно для кожного. Не випалюйте суху траву, не грайтеся з вогнем та бережіть життя.