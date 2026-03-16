Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Спроба спалити суху траву спричинила пожежу, фото: ДСНС

Жительку Житомирщини госпіталізували після спроби спалити суху траву (ФОТО)

16 бер 2026, 15:54
На Житомирщині спроба місцевої жительки спалити суху траву закінчилася госпіталізацією.

Подія сталася у селі Студениця Житомирського району. Про це сьогодні, 16 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Жінка наводила лад поблизу оселі й отримала опіки рук та ніг, — розповіли у відомстві. — Поки лікарі борються за її здоров’я, статистика по країні продовжує зростати — лише за останню добу в екосистемах України виникло 348 пожеж на площі майже 222 га.

Зазначається, що загалом з початку року зафіксовано вже 2 тис. 70 загорянь, які перетворили на згарище понад 93 тис. га землі.

Нагадуємо, що окрім загрози життю та здоров’ю, за спалювання сухої рослинності передбачено штраф у розмірі від 3 060 до 6 120 гривень. Бережіть себе та не нищіть довкілля! — наголошують у ДСНС.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини партнерів