Спроба спалити суху траву спричинила пожежу, фото: ДСНС

На Житомирщині спроба місцевої жительки спалити суху траву закінчилася госпіталізацією.

Подія сталася у селі Студениця Житомирського району. Про це сьогодні, 16 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Жінка наводила лад поблизу оселі й отримала опіки рук та ніг, — розповіли у відомстві. — Поки лікарі борються за її здоров’я, статистика по країні продовжує зростати — лише за останню добу в екосистемах України виникло 348 пожеж на площі майже 222 га.

Зазначається, що загалом з початку року зафіксовано вже 2 тис. 70 загорянь, які перетворили на згарище понад 93 тис. га землі.